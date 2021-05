Die Corona-Lage scheint sich zu beruhigen. Die Zahl der Infizierten sinke und die Impfquote steige, so Hans Faulhaber (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. Doch an Kindergarten- und Grundschulkinder gehe diese Entwicklung vorbei – sie blieben einer ständigen Gefahr ausgesetzt. Vor allem im Herbst und Winter könnte sich die Lage wieder verschärfen.

Um die Betreuung und Beschulung trotzdem

...