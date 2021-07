Mach-mit-Andacht im Pfarrgarten

Brühl. Einen Wortgottesdienst in neuer Form feiern – spirituell, mit Lust zum Mitmachen, theologisch-biblischen Fragen nachgehen – dazu lädt das Liturgieteam des katholischen Pfarrgemeinderates monatlich ein. Der nächste „Mach-mit“-Open-Air-Gottesdienst findet am Donnerstag, 15. Juli, um 19 Uhr im Brühler Pfarrgarten in der Kirchenstraße statt. Impulsgebend zum Thema „Gottesbilder“ sind die Besucher eingeladen, sich Gedanken über das eigene Gottesbild zu machen.

Musikalisch begleitet der Chor moderner Lieder „Intakt“ die Wortgottesfeier. Das Liturgieteam hat zum Ausklang eine kleine Überraschung parat. Bei Regenwetter findet diese besondere Andacht in der Schutzengelkirche statt. mf