Macher des Miteinanders

Brühl. Abschied zu nehmen von einer Größe des Miteinanders in der Hufeisengemeinde, steht im Januar an. Er war ein Mann, der seine Heimatgemeinde maßgeblich mitgestaltet hat – nicht nur am Ratstisch, sondern auch bei vielen Veranstaltungen war er ein Macher: Ehrenbürger Werner Fuchs stirbt im Januar nach langer Krankheit. Plötzlich ereilt der Tod nur wenige Tage später Winfried Höhn. Vor allem zwei Bereiche prägten sein soziales Leben in Brühl – die CDU und der Heimatverein. Kurz darauf stirbt auch Eddy-Werner Triebskorn – Dirigent vieler Chöre und zweiter Vorsitzender des Heimatvereins. / ras

