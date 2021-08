Magische Worte

Hallo Kinder! Ich habe am Wochenende Ellie Ente ein magisches Kunststück vorführen und Harry Hase aus einem Hut zaubern wollen. Also habe ich die magische Formel gesagt, die wohl den meisten Zauberern sofort in den Sinn kommt: „Abrakadabra, simsalabim“. Da hat Ellie dazwischengerufen und gefragt, was das denn heißen soll. Aber ich war vorbereitet und hatte nachgelesen! Viele Zaubersprüche stammen aus dem religiösen Bereich. Die Formel „Abrakadabra“ geht wohl auf die aramäische Segnung „Avrah KaDabra“, was so viel wie „Ich werde erschaffen, während ich spreche“ zurück. Und Simsalabim stammt aus dem Arabischen. Muslime sagen, wenn sie etwas beginnen, oft „Bismi llahi r-Ramani ’r-Raim“ – das heißt: „Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen“. Im Mittelalter waren die islamischen Länder den christlichen in den Wissenschaften voraus und manches erschien den Christen wie Zauber. Deshalb übernahmen die christlichen Gelehrten diese scheinbare Zauberformel so, wie sie diese verstanden hatten.

