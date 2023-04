Mal so, mal so

Meine Gefühle für den Frühling kann ich nach wie vor nicht einordnen. Überall sprießen Blumen, es grünt und meine Tomatenpflanzen – die sechste Generation der Ableger, die ich von Kollege Lin abgegriffen habe – recken sich Richtung Sonne. Definitiv 1:0 für den Frühling. Die Sonne aber schaut meist nur dann durch die Wolken, wenn ich arbeite. Und es ist kälter als letztes Jahr. Eigenartiger Frühling, oder? 1:1 würde ich sagen. Hinzu kommt mein Heuschnupfen. Haben Sie auch eine Allergie? Ist nicht schön, kann ich Ihnen versichern, wenn x Päckchen Taschentücher am Tag verbraucht werden und die Nase dauerwund ist. Mein bester Kumpel hat beim jüngsten Spieleabend bei Canasta dermaßen oft und laut herumgerotz. . . aber lassen wir das! Das ist eine andere Geschichte. Zurück zu Allergien. Die sind echt uncool im Frühling und Sommer. Also 1:2 gegen den Frühling! Sorry.

Kollege Strauch – mir fällt jetzt erst auf, dass der Name passt! – schwärmte gerade davon, dass er nach wie vor Traubenhyazinthen bei seinen Spaziergängen sieht, aber der Flieder viel zu früh blühe. Beim Laufen achte ich tatsächlich weniger auf einzelne Pflanzen, aber dass Grün mittlerweile Grau und Braun verdrängt, fällt mir natürlich schon auf. Ich kann darum die Sommerbergtouren kaum noch erwarten! Also 2:2. Ein wichtiger Pluspunkt für den Frühling ist die Helligkeit. Tut Ihnen das nicht auch gut, liebe Leser? Morgens wird es früher hell, abends später dunkel. Der Tag erscheint länger und freundlicher. Keine Frage! Das ist der dritte und entscheidende Punkt für den Frühling.

Muss ich mir aber merken, denn der nächste Nieser kribbelt schon wieder in der Nase.