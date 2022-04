Marie ist ein Vorbild

Hallo Kinder! Ich habe etwas ganz Spannendes herausgefunden. Wusstet ihr, dass die berühmte Physikerin Marie Curie genau heute vor 120 Jahren eine wichtige Entdeckung für die Wissenschaft gemacht hat? Ja genau, denn ihr gelang gemeinsam mit ihrem Mann Pierre ein großer Durchbruch beim chemischen Element Radium, das ganz wichtig für die Behandlung von Krankheiten ist. Davon können wir noch heute profitieren, denn so können wir unsere Körper röntgen – also durchleuchten – und dabei nachsehen, ob alles ok ist. Marie Curies Forschung ist also bis heute noch ganz wichtig für uns alle. Doch damals, im Jahr 1902, galt es als nicht selbstverständlich, dass eine Frau in der Wissenschaft tätig war. So durften Frauen an gewissen Orten wie in Maries Heimatland Polen nicht einmal studieren. Deshalb ging sie nach Frankreich, widmete sich der Physik an der Universität Paris und war eine von nur 210 Frauen unter den insgesamt 9000 Studenten. Marie kämpfte stets für ihre Rechte und wurde zu einer der wichtigsten Personen unserer Geschichte. Mindestens genauso bedeutend wie ihre Forschung, für die sie sogar zweimal den bekannten Nobelpreis verliehen bekam, waren ihr Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Sie war eine der schlausten Personen der damaligen Zeit und viele Damen eiferten ihr nach. Und so ist Marie Curie heute nicht nur eine der berühmtesten Wissenschaftlerinnen der Vergangenheit, sondern trug auch viel zu unserem Zusammenleben bei. Daraus können wir lernen, dass es sich immer lohnt, für seine Träume einzutreten, nie aufzugeben und Ungerechtigkeit abzulehnen.

