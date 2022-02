Marlene (5) malt das Schwetzinger Schloss

Brühl. Als die fünfjährige Marlene Koch aus Bad Friedrichshall ihre Oma in Brühl besuchte, da entdeckte sie bei einem Spaziergang das Schwetzinger Schloss – und sie war natürlich sofort begeistert. Und so fing sie an zu träumen, nämlich davon, wie eine Prinzessin und ihr Prinz in solch einem schönen Palast leben. Diese Gedankenspiele wollte sie auch ihrer Familie präsentieren, also malte Marlene die Szene von den gekrönten Häuptern mit ihren Buntstiften. Das Bild schenkte sie dann ihre Oma Eva Wagner, die es so schön fand, dass sie es auch anderen Menschen zugänglich machen wollte. Et voilà! / ras

