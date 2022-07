Maserati in Brühl gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Brühl. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Brühl einen Maserati gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Auto in einer Garageneinfahrt im Karlsbader Ring gestanden. Gegen 1.30 Uhr am Sonntagmorgen näherten sich der oder die Täter, vermutlich fußläufig, dem Fahrzeug, verschafften sich Zugang und fuhren in zunächst

unbekannte Richtung davon.

Der Besitzer konnte das Auto allerdings am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in Hochspeyer bei Kaiserslautern orten, bevor eine solche Ortung nicht mehr möglich gewesen wäre. Die hinzugerufenen Beamte konnte das Auto vor Ort allerdings nicht mehr feststellen. Bei dem Auto handelt es sich um einen Maserati Levante S in der Farbe blau mit den Kennzeichen KA-IT-555.

Zeugen, dieHinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim Neckarau unter der Telefonnummer 0621-833970 melden.