Medienbus macht in Brühl Halt

Brühl. Der rote „Medienbus“ ist von Mittwoch, 3. Mai, bis Freitag, 5. Mai, ist jeweils von 10 bis 16 Uhr am hinteren Messplatz vor Ort. Der Bus soll Lösungen bieten und bringt seit Oktober 2022 Hilfe zu den Menschen in die Gemeinden des Kreises. In einem umgebauten und medial voll ausgestatteten Linienbus werden Fragen rund um Smartphone, Computer und Internet oder digitale Netzwerke geklärt.

Das Busteam bietet zudem spezielle Kurse. Beispielsweise am Donnerstag, 4. Mai, ab 11 Uhr zum Thema „Apps installieren und verwenden“ sowie um 14 Uhr zu „Telefonieren und Kontakte speichern“. Am Freitag, 5. Mai, heißt es um 11 Uhr „Suchen und Finden im Internet“ und um 14 Uhr „Whatsapp – Nachrichten und Bilder verschicken“.

Am Freitag, 5. Mai, dem Aktion-Mensch-Tag wird zudem das Netzwerk der Gemeinde Brühl mit einem Stand vor dem Medienbus dabei sein. Zwischen 10 und 12 Uhr präsentieren die Vertreter dieses Zusammenschlusses den Besuchern ihre engagierte Arbeit.