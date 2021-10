Meister haben Tipps parat

Brühl. Vier Jahre nach dem Sieg ihrer Mannschaft bei der Bezirksmeisterschaft eröffnete Rektorin Juliane Groß ein neues Schachjahr in der Jahnschule. Sie stimmte Norbert Blum, dem Ortsmeister und Präsi-denten des Schachclubs, zu, dass eine zweijährige Vorbereitungszeit die Chancen auf einen weiteren Erfolg erhöhen könnte. Das hieße für die Grundschule, dass sie sich an die Familien der Drittklässler hätte wenden müssen, um lernbegierige und konzentrationsfähige Kinder zu gewinnen. Und in der Tat: Je vier Mädchen und Jungen meldeten sich.

In der zweiten Stunde besuchte die Rektorin die Kinder beim königlichen Spiel, dankte den Trainern für eine immerhin schon 14-jährige Zusammenarbeit und ließ sich wieder von Helmut Mehrer die „Schächer-Ballade“ im Stil des Gedichts „Ein Mensch“ von Eugen Roth vortragen. Der Schachspieler (Schächer) öffnet sich in den Versen mit dem kürzest möglichen Matt gegen den Teufel den Weg zum Himmelstor.

So einfach werde es bei den Meisterschaften, noch nicht einmal in den Trainingsstunden ablaufen, meinte Norbert Blum. Er zeigte sich aber zuversichtlich: Das Vorhaben könne erfolgreich begangen werden. Dabei zähle er auch auf Dr. Armin Bauer. Der frühere badische Meister hat ebenfalls seine Unterstützung bei der Schach-AG zugesagt. sr