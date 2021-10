Menschen im Zentrum

Brühl. Die Ausstellung „körpersprache – sprachkörper“ mit Arbeiten von Stephan Müller wird am Freitag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Villa Meixner eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Skulpturen sind zurzeit schwerpunktmäßig aus Holz. Ihn reizt beispielsweise die Gestalt eines bestimmten Baumstamms, weil er darin eine menschliche Form erkennt. Müllers Vorstellung von ihm lässt ihn die ersten Schnitte mit der Motorsäge setzen. So beginnt ein spannungsgeladener Prozess, in welchem ihn vor allem das Verhältnis reizt zwischen dem Material des Baums, seinem Volumen, seinen Flächen und Linien und seiner Idee. In diesem Prozess gibt der Baum den Ton an.

Künstler Stephan Müller zeigt bei der Ausstellung in der Villa Meixner auch die Skulptur „Ambivalenz“. © müller

Auch in seiner Malerei sucht Müller der menschlichen Gestalt Ausdruck zu verleihen Thematisch ergeben sich dann je nach Situation verschiedene Fragestellungen. Der Zugang zur Villa Meixner ist nur genmäß 3G-Regel möglich.