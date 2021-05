Brühl. Die katholische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 16. Mai, um 10.30 Uhr in der Schutzengel-Kirche in Brühl eine Messe, die musikalisch von der Schola der Kantorei gestaltet wird. Die Feierlichkeiten werden per Livestream übertragen und können auch zu einem späteren Zeitung unter www.kath-bruehl-ketsch.de abgerufen werden.

AdUnit urban-intext1