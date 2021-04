Messe mit der Schola

Brühl/Ketsch. Die Schola der Kantorei gestaltet am Sonntag, 2. Mai, um 10.30 Uhr die heilige Messe in der Kirche St. Sebastian in Ketsch musikalisch mit. Das schreibt die katholische Kirche in einer Pressemitteilung.

Alle Kirchengemeindemitglieder sind eingeladen, dieser Messe per Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt online beizuwohnen unter www.kath-bruehl-ketsch.de.

Des Weiteren wird bekanntgegeben, dass Anfang Mai ein Pfarrbrief wie bisher verteilt wird und natürlich in den offenen Kirchen zum Mitnehmen ausliegt. Nach den vielen Wochen mit Online-Gottesdiensten in den Kirchen Brühl und Ketsch sowie den Botschaften über den wöchentlichen Newsletter ist es Pfarrer Erwin Bertsch mit seinen hauptamtlichen Mitarbeitern ein großes Anliegen, einen „ganz normal gedruckten Gruß“ per Pfarrbrief an die Kirchengemeindemitglieder zu schicken.

Wie es im Mai mit Gottesdiensten weitergehen kann, dazu wird der Pfarrgemeinderat in Kürze Informationen geben, heißt es abschließend von der Kirchengemeinde. mf/zg

