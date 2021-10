Mit Andre Baumann zur Geothermie

Brühl/Region. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann lädt zu einer Exkursion zum Geothermiekraftwerk in Bruchsal ein. Die Exkursion findet am Freitag, 15. Oktober, statt. Der Reisebus fährt um 15 Uhr in Schwetzingen ab, in Hockenheim ist um 15.15 Uhr ein Zustieg möglich. Gegen 18.30 wird die Exkursion in Schwetzingen enden.

Danach besteht die Möglichkeit, die gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse bei einem gemeinsamen Abendessen zu vertiefen. Die Teilnahme an der Fahrt ist kostenlos, eine Anmeldung aber dringend notwendig. Entsprechend der Corona-Verordnung des Landes gilt die 3G-Regel.

Eine Anmeldung ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse andre.baumann@gruene.landtag-bw. de oder im Wahlkreisbüro, Telefon 06202/4 09 47 85, möglich. zg