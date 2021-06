Mit dem Ortschef fest im Sattel

Brühl. Die Gemeinde Brühl ist zum vierten Mal beim Stadtradeln mit dabei, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Gemeinsam sollen CO2-neutral mit dem Fahrrad Kilometer für die Gemeinde Brühl gesammelt und so ein Beitrag für den Klimaschutz sowie zur Förderung des Radverkehrs in der Region geleistet werden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Strecke privat oder beruflich zurückgelegt wird.

Die Stadtradelaktion soll gemeinsam mit einer Fahrt in die Rheinauen eröffnet werden, lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck zur gemeinsamen „Auftaktradtour mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat“ am Sonntag, 13. Juni, um 10.30 Uhr ein.

Start ist am Brühler Rathaus in der Hauptstraße 1. Die Route führt über die Schwetzinger Wiesen Richtung Rohrhof, verläuft weiter an den Anglerseen vorbei und am Rheinufer entlang bis zum Gelände des Reitervereins, wo ein kleiner Imbiss auf die Radelnden wartet.

Am Ziel der Radtour lädt der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) die Teilnehmenden zu einem Radcheck ein, den das „Offene Team Brühl“ bei der letztjährigen Veranstaltung als bestes Team im Rhein-Neckar-Kreis gewonnen hatte. Und die Sieger wissen es am besten: Mit einer frisch geschmierten Kette und aufgepumpten Reifen lässt es sich gleich viel leichter in die Pedale treten.

FFP2- oder medizinische Masken müssen an Treffpunkten sowie an den Ständen auf dem Gelände des Reitervereins getragen werden, jedoch nicht während des Radfahrens. Pandemiebedingte Abstandsregeln gilt es einzuhalten. gvb

