Mit einer Spende den Helfenden helfen

Brühl/Ketsch. „Unter jedem Dach ein Weh und Ach!“ – dieser Spruch, oftmals von den Großeltern an die Jüngeren weitergeben, möge zwar alt, aber leider immer noch sehr aktuell sein, heißt es in einer Einladung zum Caritas-Sonntag.

Sorgen, Ängste und Nöte würden zwar oft versteckt auftreten, dort, wo es niemand sieht. Und dennoch seien sie da – mitten in der Gemeinde. Finanzielle Probleme oder die Sorge um eine adäquate Betreuung. In vielen Situationen würden die professionellen Mitarbeiter des Caritas-Verbandes Rhein-Neckar helfen, heißt es aus dem katholischen Pfarrgemeinderat.

Um diese Arbeit für die Menschen in der Region zu unterstützen, Hilfesuchenden an den Pfarrhaustüren in Brühl und Ketsch beizustehen und darüber hinaus die weltweite Arbeit der Caritas zu ermöglichen, bittet die katholische Kirchengemeinde Brühl/Ketsch um Spenden. Die Summe, die an diesem Caritas-Sonntag zusammenkomme, werde zu je einem Drittel in der Kirchengemeinde verbleiben, dem Caritasverband Rhein-Neckar und dem Diözesanen Caritas-Verband zukommen.

Eine Spende können Gläubige in Brühl beim Gottesdienst am Samstag, 25. September, um 18 Uhr in der Schutzengelkirche oder ansonsten im Pfarrbüro abgeben. Auch eine Überweisung auf das Konto bei der Sparkasse Heidelberg DE 76 6725 0020 0009 0838 55 mit dem Verwendungszweck Caritas-Sammlung ist möglich. mf

