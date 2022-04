Mit gutem Beispiel voran

Brühl. „Wir haben den gemeinnützigen Verein für Umwelt- und Naturschutz Brühl und Rohrhof gegründet, weil in und um unsere Gemeinde etliche Missstände zu diesem Thema zu verzeichnen sind. Deshalb haben wir etliche Projekte angestoßen und sind an deren Bearbeitung dran. Dazu gehören unter anderem die Vermeidung von Schottergärten, das Verhindern der Umwandlung von Vorgärten in Parkplätze, die Einhaltung von Ausgleichsmaßnahmen wegen dem Wegfall der Natur für Baugebiete, Pflanzung von Bäumen und für die Artenvielfalt setzten wir uns ein. So bearbeiten wir derzeit auch viele andere Themen“, unterstrich das Vorstandstrios Klaus Triebskorn, Astrid Kaberna-Zelt und Bettina Hauck während des aktuellen Informationsabends des Vereins.

Das Thema Schottergärten wurde detailliert beleuchtet. „Wir beobachten in Brühl einen massiven, fast täglichen Wegfall von Vorgärten, oft als Umwandlung in Schottergärten, aber auch die Beseitigung der Vorgärten zur Schaffung von Parkplätzen“, so Triebskorn, „und somit die Vernichtung von Kleinklima und Artenvielfalt. Obwohl nach Landesrecht und Naturschutzgesetz Schottergärten verboten sind“. Aus der seit Monaten bestehenden Korrespondenz mit dem baden-württembergischen Umweltministerium bezüglich der rechtlichen Durchsetzbarkeit des Verbotes sowie der Vorsprache beim Landratsamt ergebe sich einerseits die Notwendigkeit von richterlichen Urteilen, andererseits die Erfordernis der Umsetzung durch das Landratsamt und der kommunalen Verwaltungen. „Da muss in Gemeindeverwaltung und Gemeinderat noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Parallel dazu möchten wir mit positiven Beispielen und Ideen Bürger direkt zum Umdenken bewegen“, unterstreich Hauck.

Zudem wurde über Gespräche mit der unteren Naturschutzbehörde zur Einhaltung von Ausgleichsmaßnahmen für den Wegfall von Natur bei den neuen Baugebieten berichtet. Ebenso kam die Klimapartnerschaft mit Dourtenga zur Sprache, bei der der Verein auf Seiten Brühls noch Gestaltungsmöglichkeiten sieht. Zum möglichen Einsatz von Recycling-Baustoffen zur geplanten Bebauung am alten FV-Stadion wurde genauso berichtet wie von Entsiegelungsmöglichkeiten auf dem hinteren Messplatz.

Erläutert wurde die Möglichkeit einer Versorgung von Baugebieten mit Wärme über einen sogenannten Eisspeicher, wie in Ketsch installiert, ebenso über Balkonkraftwerke, für die in Brühl bisher noch keine Fördermöglichkeiten eingerichtet seien. Auf diese einzelnen Themenbereiche soll in den nächsten Treffen näher eingegangen werden. kt/zg