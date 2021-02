Brühl/Mannheim. Zusammen mit meiner Mutter stehe ich vor dem Haupteingang des Maimarkt-Geländes. Heute ist ihr Termin für die erste Corona-Schutzimpfung. Ich spüre, dass meine Mutter etwas nervös ist. Aber das müsste sie im Grunde nicht sein, denn wir sind gut vorbereitet zum Termin gekommen, haben schon zu Hause die notwendigen Formulare und Informationen aus dem Internet heruntergeladen, ausgefüllt und unterschrieben. Sie hat ein kleines Täschchen gepackt mit Versichertenkarte der Krankenkasse, Personalausweis und sogar einem eigenem Kugelschreiber, „falls ich doch noch irgendwas ausfüllen muss“, sagt sie.

Wir beide geben gerade ein typisches Bild ab rund um den Maimarkt, eine jüngere und eine ältere Person, ein Rollator. Rund 500 Impfberechtigte streben täglich zur Maimarkthalle, erfahre ich später. Die Senioren haben zumeist eine Begleitperson dabei. Es gibt aber auch einige jüngere Menschen, die sich in die Schlange vor dem Häuschen am Eingang einreihen. „Medizinisches Personal gehört ebenfalls zur Gruppe mit der höchsten Priorität“, wird mir auf meine Frage erklärt.

Wir sind dran. Ausweis meiner Mutter vorlegen – der Blick aufs Geburtsdatum. Ja, sie ist schon über 80 Jahre alt. Es würde gerade in der Altersgruppe zwischen 70 und 80 immer wieder ganz Gewitzte geben, die versuchen würden sich eine Impfung zu erschleichen, andere würden einfach mal so ohne Terminvereinbarung vorbeikommen, wird mir hinter vorgehaltener Hand erklärt. Für diese Personen ist schon hier am Tor Schluss. Sie kommen gar nicht erst aufs Gelände.

Formulare zu Hause ausgefüllt

Bei meiner Mutter ist alles in Ordnung, sie steht auch auf der Liste. Wir passieren. Überall stehen freundliche Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass man nicht den verkehrten Weg einschlägt. Im Foyer zwischen den beiden Hallen können wir die Stehtische links liegen lassen. Wir haben die notwendigen Formulare ja bereits gelesen und ausgefüllt. Das spart Zeit. Vor der Tür zur großen Halle ist ein Zickzackkurs für die Warteschlange aufgebaut. An diesem Morgen wirkt sie auf mich deutlich überdimensioniert. „Wir wollen halt darauf vorbereitet sein, auch größere Personenzahlen problemlos durchs Impfzentrum zu schleusen – zurzeit hängt es nur an der geringen Zahl der Impfdosen“, verrät mir ein Mitarbeiter im Vorbeigehen.

Wir betreten die Halle und werden gebeten, auf den Stühlen Platz zu nehmen. Anfangs stehen die noch einzeln mit entsprechendem Abstand zueinander, doch inzwischen hat die Organisation erkannt, dass kaum ein Senior alleine kommt. So wurden sie paarweise aufgebaut und wir sitzen auf nachträglich georderten Holzgartenstühlen.

Keine Probleme mit der Hotline

Wir müssen einen kurzen Augenblick warten. Zeit genug zurückzublicken. Auf Anfang des Jahres. Da hatte meine Mutter mich gebeten, ihr einen Termin für die Impfung zu vereinbaren. Natürlich bin ich sofort bereit, mich darum zu kümmern. Allerdings graut es mir jetzt schon vor besetzten Telefonverbindungen und endlosen Warteschleifen – man hat ja schon einiges gehört. Ich wähle die 11 61 17, komme sofort ins Menü und habe dann direkt einen Mitarbeiter in der Leitung. Nur hat der keinen Termin mehr frei und bittet mich, es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen. „Wann ungefähr?“ „In zwei Stunden könnte wieder etwas reinkommen.“ Ich bin überrascht, wie schnell das geht.

Doch auch beim zweiten problemlosen Anruf ist noch kein Termin frei – weder in Patrick-Henry-Village noch in der Maimarkthalle. „Versuchen Sie es morgen früh doch noch mal.“ Und auch der dritte Anruf geht ohne Wartezeit durch. Allerdings habe ich diesmal eine Mitarbeiterin am Hörer, die nur gebrochen Deutsch spricht, die zudem technisch schlechte Verbindung leistet ebenfalls einen Beitrag, dass diesmal die Kommunikation anstrengend wird. Aber es funktioniert, ich bekomme die beiden Termine für die erste und zweite Impfung. Nur die angekündigte Bestätigungsmail kommt nie an, weshalb ich noch zweimal die Hotline anrufe – immer problemlos.

Aber zurück zum Impftermin. Wir sind dran und gehen zu einem der Schalter. Zwischenzeitlich hat ein älteres Paar für Verwirrung gesorgt, weil es sich nicht an die Reihenfolge halten will und sich mehrfach umsetzt. Doch auch da bleiben Besucher und Mitarbeiter des Impfzentrums sehr gelassen, ruhig und erstaunlich freundlich. Mir wird bewusst, dass diese drei Attribute die Atmosphäre in der gesamten Halle bestens beschreiben.

Am ersten Schalter werden die Daten meiner Mutter auf einen Laufzettel übertragen, die Karte der Krankenkasse wird eingelesen, dann dürfen wir mit einem weiteren Blatt in der Hand einen Durchgang passieren. Die nächste Station ist der Film, der über Corona und die Impfung informieren soll.

Lach- und Sachgeschichten

Die Machart des Videos erinnert mich eindeutig an die Lach- und Sachgeschichten der Sendung mit der Maus. Und dass der Sprecher – übrigens mit mehrsprachigen Untertiteln – die Zahl der Erkrankten und Toten wie eine Erfolgsmeldung betont, könnte fast schon zum Schmunzeln reizen, wenn das Thema nicht so ernst wäre.

Die Zuschauer in unserer Gruppe klinken sich offensichtlich schnell einer nach dem anderen gedanklich aus dem Film aus. Kaum ist der Abspann zu sehen, strömen alle auf den mit einem Vorhang verhängten Durchlass zwischen den Stellwänden zu.

Die nächsten Mitarbeiter weisen uns verschiedenen kleinen Räumen zu, in denen Mediziner schon auf uns warten. Der junge Arzt, zu dem meine Mutter und ich gebeten werden, geht mit uns noch einmal den zu Hause ausgefüllten Anamnesebogen durch, fragt nach und beantwortet – wie mir scheint – sehr kompetent und souverän unsere zwei, drei Fragen. Dann füllt er den Impfpass aus.

Wir werden zur nächsten Abteilung weitergeschickt und erreichen 28 Minuten, nachdem wir das Maimarkt-Areal betreten haben, den Raum, in dem die aufgezogene Impfspritze auf den Oberarm meiner Mutter wartet. Während ein Mitarbeiter schon wieder Daten aus unseren Unterlagen in einen Computer eingibt, setzt eine Kollegin die Spritze. „Das habe ich ja gar nicht gemerkt – das haben Sie aber gut gemacht“, lobt meine begeisterte Mutter die Frau spontan.

Finale im letzten Wartebereich

Nach dem nächsten Vorhang haben wir es fast geschafft. Wir müssen nur noch eine Viertelstunde in einem Ruhebereich Platz nehmen – falls es zu spontanen Allergiereaktionen durch die Impfung kommt. Ein junger Mann geht wie die Aufsicht bei einer Klassenarbeit langsam durch die Reihen, fragt nach, ob alles in Ordnung ist. Bei meiner Mutter merke ich, dass die leichte Anspannung vorbei ist. Sie hat auch die Impfung gut vertragen. Blick auf die Uhr. 15 Minuten sind rum. Jetzt noch kurz die Unterlagen am letzten Schalter abgeben, dann geht es über einen Seitenausgang nach draußen.

Es klappt wie am Schnürchen

Ich überlege auf dem Weg zum Auto, ob es irgendwo in dem gesamten Ablauf eine Situation gegeben haben könnte, in der wir etwas hätten falsch machen können, eine Station übersehen oder falsch abbiegen . Mir wird klar, dass man dafür schon enorm viel Chaospotenzial mitbringen müsste, denn an jeder Ecke stehen die freundlichen Mitarbeiter des Impfzentrums und helfen sofort, wenn einem Besucher etwas unklar ist.

Irgendwie bin ich beeindruckt, dass der gesamte Vorgang wie am Schnürchen geklappt hat. Das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände scheint aus meiner Sicht vorbildliche Arbeit zu leisten – wenn denn genügend Impfdosen da sind. Und dieser Einschätzung stimmt auch meine Mutter zu.