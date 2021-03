Brühl. Zum Weltfrauentag verteilten die Brühler SPD-Gemeinderäte Gabriele Rösch, Selcuk Gök und Pascal Wasow gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Daniel Born und der stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden Neza Yildirim rote Rosen und kleine Mini-Grundgesetze. „Diese Kombination macht Sinn: denn mit der Rose zeigen wir Zusammenhalt und mit dem Grundgesetz machen wir auf Artikel 3 aufmerksam, gegen den faktisch immer noch jeden Tag verstoßen wird“, so die Brühler SPD-Spitze Gök und Wasow. Gerade während der Corona-Krise hätte sich Chancenungleichheit zwischen Männern und Frauen noch verschärft.

In Artikel 3 wird garantiert, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Vor allem die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert hatte sich im Parlamentarischen Rat massiv für diese wichtige Formulierung stark gemacht. „Der Weltfrauentag ist ein Tag um zu feiern, was erreicht wurde und um aufzustehen für das, was noch erreicht werden muss. Die 2020er Jahre müssen wir zum Jahrzehnt der vollen Gleichstellung machen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Anerkennung der Care-Arbeit, mehr Frauen in Führungspositionen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt der Landtagsabgeordnete Born.

Es sei ihm wichtig, dass die SPD dies in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich als Schwerpunkt bei einer möglichen grün-roten Regierung benannt hat. zg