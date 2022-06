Mit Vorsorgevollmacht auf sicherer Seite

Brühl/Ketsch. Der Verein Wohneigentum Brühl/Rohrhof/Ketsch lud zum Vortrag über Erbrecht, Testament, Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts und hatte den Rechtsanwalt Bernd Kieser geladen, um über die anstehende umfassende Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zu informieren, die grundlegende Änderungen in betroffenen Rechtsgebieten unter anderem wie die Modernisierung der Vorschriften zur Vermögenssorge, Verbesserung der Qualität der rechtlichen Betreuung in der praktischen Umsetzung, der besseren Information und stärkeren Einbindung betreuter Personen sowie der Regelung der Ehegattenvertretung vorsehen.

Rechtsanwalt Kieser führte aus, dass auch wenn wir im Alltag versuchen, diesen Gedanken fernzuhalten, so kann doch jeder Mensch in jedem Alter durch Unfall oder Krankheit plötzlich in eine Situation geraten, in der er nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Kann eine volljährige Person in wichtigen Fragen nicht mehr selbst entscheiden, muss das Betreuungsgericht einen Betreuer einsetzen.

Betreuungsgerichte sind belastet

Die Betreuungsgerichte ihrerseits sind zunächst einmal stark belastet und Verfahren können erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus ist das Verfahren vor dem Betreuungsgericht nicht selten für dieBeteiligten auch psychologisch belastend und löst Kosten aus – zum Beispiel dafür, dass das Betreuungsgericht zunächst Sachverständigengutachten einholen muss zu der Frage, ob der Betroffene wirklich geschäftsunfähig ist.

Wie der Mannheimer Anwalt Bernd Kieser weiter ausführte, müssen darüber hinaus die Angehörigen angehört werden. Letztlich ist es so, dass auch nach der Bestellung des Betreuers für viele Entscheidungen, die der Betreuer zu treffen hat, die Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen ist.

Dies löst wiederum zeitlichen Verzug aus und erheblichen Abstimmungsbedarf mit dem Betreuungsgericht, das nicht selten – wie beispielsweise beim Verkauf von Vermögenswerten auch entsprechende Gutachten abfordert.

Insgesamt ist die Situation durch die Geschäftsunfähigkeit so belastend, dass man den Angehörigen die weiteren Belastungen durch ein aufwendiges Betreuungsverfahren nicht auferlegen sollte.

Die Beteiligten müssen sich darüber im Klaren sein, so der Rechtsanwalt, dass die Eltern oder andere Verwandte (bisher selbst Ehegatten) für die betroffene Person keinerlei Entscheidungen treffen können, bis der entsprechende Betreuer ernannt ist.

Neuregelung zwischen Ehegatten

Häufig werden noch nicht einmal Auskünfte erteilt, weil es insoweit an gesetzlichen Vertretungsregeln fehlt. Mit der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird es zum 1. Januar 2023 in diesem Zusammenhang zumindest zwischen Ehegatten eine wichtige Neuregelung geben. Eingeführt wird künftig ein Recht der Ehegatten zur gegenseitigen Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten (Ehegattenvertretungsrecht), welches besteht, wenn der andere Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit nicht in der Lage ist, die in der Vorschrift genannten Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich zu besorgen. Die künftigen Auswirkungen des Ehegattenvertretungsrechts auf das Betreuungsrecht sind im Einzelnen allerdings noch unklar.

All dies gilt nicht, wenn der Betroffene rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen in Form von rechtsgültigen und im Idealfall notariellen Dokumenten getroffen hat: Das sind Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung. Dies seien hier die Urkunden, die jeder errichten sollte, der volljährig sei. Darauf wies Rechtsanwalt Bernd Kieser hin.

Der Vorsitzende des Vereins Wohneigentum Harald Klatschinsky übergab ein Bernd Kieser ein kleines Präsent als Dankeschön für die umfassenden Informationen in einem tatsächlich wichtigen und oft unterschätzten Bereich. zg/mb