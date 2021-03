Brühl/Ketsch. In der katholischen Kirchengemeinde werden ab Freitag, 12. März, wieder Präsenzgottesdienste in den Kirchen gefeiert. „Ich freue mich sehr, in Absprache mit dem Pfarrgemeinderat zum kommenden Wochenende wieder mit Präsenzgottesdiensten beginnen zu können“, betont Pfarrer Erwin Bertsch in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Zwar habe man den vergangenen Wochen mit Hilfe der Technik die Gottesdienste zu den Gemeindemitgliedern nach Hause übertragen, aber „die Feier der Heiligen Messe in Anwesenheit der Gläubigen macht den wahren Sinn der Gottesdienste aus“, so der Seelsorger weiter.

Selbstverständlich würden die bereits bekannten Hygieneauflagen beim Besuch der Messfeiern weiterbestehen – Abstand halten, Handdesinfektion, Meldezettel ausfüllen, Maskenpflicht während des ganzen Gottesdienstes, kein Gemeindegesang, die Sitzplätze nur an den jeweiligen Bankenden einnehmen und kein Gang zum Empfang der Kommunion, sie wird an den Platz gebracht.

Sowohl online als auch vor Ort

Übergangsweise werde weiterhin ein Gottesdienst am Wochenende gestreamt und sei über die Homepage der Kirchengemeinde abzurufen. Er könne nicht nur live, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt mitgefeiert werden.

AdUnit urban-intext2

Und so starten die Präsenzgottesdienste zum Wochenende im einzelnen: Am Freitag, 12. März, geht es um 17.30 Uhr in der Brühler Schutzengelkirche los mit dem Rosenkranzgebet und um 18 Uhr ist dort eine Messe. Am Samstag, 13. März, wird der Gottesdienst um 18 Uhr in der Ketscher Sebastianskirche gefeiert, am Sonntag, 14. März, um 9 Uhr in St. Michael in Rohrhof und um 10.30 Uhr in der. Schutzengelkirche. Am Dienstag, 16. März, ist um 18 Uhr eine Messe in St. Sebastian und am Freitag, 19. März, in der Schutzengelkirche zunächst um 17.30 das Rosenkranzgebet, um 18 Uhr dann eine Messe.

Nach all den Wochen mit „Kirche online“ oder per Fernsehübertragung gefeierten Gottesdiensten hofft Pfarrer Bertsch mit seinem Team aus haupt-und ehrenamtlichen Mitarbeitern nun mit diesem Angebot in gewisser Weise ein Stück „Kirchenalltag“ mit so sehr vermissten Begegnungen für die Gemeindemitglieder zu schaffen, heißt s abschließend. mf

AdUnit urban-intext3

Info: Weitere Informationen unter www.kath-bruehl-ketsch.de