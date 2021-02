Brühl. „Seit fast einer Generation versorgt Adis Naturkostladen Menschen aus der Region mit Naturköstlichkeiten und gesunden Bio-Produkten“, bilanziert der grüne Landtagskandidat Dr. Andre Baumann, der zusammen mit Gemeinderätin Ulrike Grüning von der Grünen Liste Brühl das alteingesessene inhabergeführte Lebensmittelgeschäft im Norden der Gemeinde besuchte.

Inhaber Adi Vohmann berichtete bei dem Treffen von den Herausforderungen durch die Pandemie. Er zeigte sich verwundert, dass derzeit nicht viel mehr über gesunde naturbelassene Nahrungsmittel gesprochen werde. „Corona dominiert natürlich gerade die Wahrnehmung. Gesunde Ernährung, Naturschutz und biologische Landwirtschaft sind weiterhin Topthemen für sehr viele Menschen – und natürlich für uns Grüne“, sagte Baumann. Der Landtagskandidat dankte Vohmann für seine Pionierarbeit im Naturkostbereich.

„Der Mensch ist, was er isst, und mit einer gesunden Ernährung unterstützt er sein Immunsystem“, erklärte Vohmann. Er wünschte sich, dass der Wandel hin zu einer ökologischen Landwirtschaft stärker gefördert und gefordert werde. „Wir brauchen eine Landwirtschaft, die mit und nicht gegen die Natur arbeitet“, so Vohmann. Andre Baumann unterstützte die Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik und der Agrarförderungen, erklärte der Kandidat. „Es kann nicht sein, dass die Agrarmilliarden der Europäischen Union unsere Lebensgrundlagen zerstören. Öffentliches Geld soll für öffentliche Leistungen an Landwirte gezahlt werden – für den Schutz lebendiger Böden, artenreicher Natur, gesunder, preiswerter Lebensmittel und tierschutzgerecht gehaltener Tiere“, sagte Baumann. „Landwirte und ihre Familien müssen gut leben können, wenn sie Natur, Heimat und Umwelt erhalten.“

Baumann berichtete, dass das Land Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren den Naturschutz in der Landwirtschaft mit den Bauern gestärkt haben. „Uns geht’s um Bienen und um Bauern. Diesen Weg wollen und werden wir in den nächsten Jahren weitergehen.“

Baumann sagte auch, dass manch schmerzlicher Kompromiss mit dem kleineren Koalitionspartner eingegangen werden musste. „Deshalb brauchen wir starke Grüne. Damit wir unter Winfried Kretschmann in den nächsten Jahren schneller vorankommen.“ Andre Baumann erläuterte, wie sich das Land Baden-Württemberg und er selbst als Bevollmächtigter des Landes beim Bund sich auf verschiedenen Ebenen für diese Ziele einsetzt – bei der Europäischen Union und im Bund. „Wir wollen ein neues Miteinander von Landwirten, Natur und Handel. Darum wollen wir einen Gesellschaftsvertrag zwischen Bauern, Naturschutz und Handel schließen – für mehr Naturschutz in der Landwirtschaft und gute Preise für gute landwirtschaftliche Produkte.“

„Bio-Lebensmittel und ökologischere Produkte müssen der neue Standard werden“, sagte Baumann. Es werde darum auch im Lebensmittelbereich immer mehr „bio“ nachgefragt. „Der Naturkostladen bleibt ein Bio-Premiumbereich.“ Dort würden Produkte mit noch höheren Produktions- und Qualitätsstandards angeboten inklusive einer umfassenden fachkundigen Beratung, lobte Baumann.

„Ich werde mich auch weiterhin mit Leidenschaft und Überzeugung für die ökologische, regionale und tierschutzgerechte Erzeugung von Lebensmitteln einsetzen und selbstverständlich für den Einkauf direkt vor Ort“, so Andre Baumann. „Brühl hat das Glück, im Ort einen so gut sortierten Naturkostladen mit frischem Bio-Obst, Gemüse, Milchprodukten, Backwaren, veganem Angebot und sogar frisch gekochtem Mittagessen zu haben.“ zg