Mitgefühl und Appell

Brühl. „Erinnern und Mut machen“ war das Motto unter dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Corona-Toten deutschlandweit gedachte. In Brühl flaggte die Gemeinde am Rathaus aus dem gleichen Grund auf Halbmast.

Ihr Mitgefühl für die Angehörigen der 16 Brühler Corona-Toten drückte die Gemeinde mit Kranzniederlegungen auf den beiden Friedhöfen aus. Man müsse sich „noch einmal gemeinsam anstrengen“, fasste Bürgermeister Dr. Ralf Göck die aktuelle Lage in Bezug auf die neuen Beschränkungen zusammen, die sich gerade in Brühl mit seinen aktuell über 40 Infizierten für viele Familien als schwierig darstelle.

Aufruf an alle Einwohner

Steinmeier hatte erklärt, es dürfe nicht zugelassen werden, dass die Pandemie, die schon die Menschen zum Abstand zwinge, „uns auch noch als Gesellschaft auseinandertreibt“. „Im Sommer, wenn die meisten geimpft sind, wird es aufwärtsgehen und wir finden Stück für Stück in unser gewohntes Leben zurück“, zeigt er sich zuversichtlich und appelliert an alle, sich deshalb an die Regeln zu halten. zg/ras