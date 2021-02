Das Trainerteam von „Stark ins Neue“ möchte mit der Initiative „Gemeinsam gegen Mobbing“ am Aktionstag Tausende von Kindern und Eltern in kostenfreien, ebenso unterhaltsamen wie informativen Online-Veranstaltungen stark im Kampf gegen Mobbing machen. „Denn Mobbing ist ein individuell gefühlter Prozess, dem Kinder und Erwachsene durch Selbstwirksamkeit entgegentreten können“, erklärt Margarete Wolf, Resilienz-Trainerin aus Berlin und Initiatorin des Events.

Dieses Grundverständnis, zugleich aber auch Lösungsansätze und hilfreiche Werkzeuge, möchte sie gemeinsam mit rund 200 weiteren Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainern am Aktionstag Kindern und Eltern vermitteln. Die gemeinsame Mission: Kinder mental stark zu machen und so Mobbing in Zukunft die Basis zu entziehen. Dafür lädt das Trainer-Netzwerk, das sich unter „Stark ins Neue“ zusammengefunden hat, am internationalen „Behaupte dich gegen Mobbing-Tag“ zu einem kostenlosen Online-Event ein.

In digitalen Einzelveranstaltungen führen sie Kinder ab fünf Jahren dabei näher an das Thema Gefühle und einen positiven Umgang damit heran. Zusätzlich geht es in den Kurztrainings um den Umgang mit Energiefressern – gerade in schweren Zeiten. Denise Townsend-Hoffmann aus Hockenheim, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligt, will den Kindern einen Lichtblick und Energiekick geben und ihre Durchhaltekraft besonders in Corona-Zeiten stärken.

Interaktive Vorträge für Eltern und Pädagogen am Abend des Aktionstages komplettieren das Angebot von „Stark ins Neue“. Townsend-Hoffmanns kostenfreies Kindertraining findet an diesem Montag, 22. Februar, von 16 bis 16.45 Uhr statt, die Eltern sind um 19 Uhr eingeladen. Alle Details zur kostenfreien Veranstaltung unter www.eventbrite.de/e/140532395177. Eine Anmeldung ist auch kurzfristig noch möglich. Einen Überblick über das Gesamtprojekt ist unter www.starkinsneue.de erhältlich. zg/ras