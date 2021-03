Brühl. „Die ersten öffentlichen Sprechstunden des mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises sind vereinbart“, freut sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck in einer Pressemitteilung. Das Team des Landkreises ist am Mittwoch, 24. März, und Donnerstag, 25. März, jeweils für die Erstimpfungen und am Mittwoch, 28. April, und Donnerstag, 29. April, für die Zweitimpfung in der Gemeinde.

Zugleich dankt der Bürgermeister der ehrenamtlichen Gruppe „Helfen in Brühl und Rohrhof“, die bis jetzt über 60 Senioren einen Termin in den regionalen Impfzentren teilweise samt der Fahrt dorthin vermittelt habe. Das sei eine tolle Leistung der Gruppe um Sean Ireland gewesen, „die sich wirklich rührend um unsere Senioren kümmert, einigen auch gut zusprachen, um sie über das Impfen aufzuklären“. Für einige Senioren gehen die überwiegend jungen Helfer auch noch einkaufen oder bringen durch Telefonate oder Besuche etwas Abwechslung in deren Leben. Die Vermittlung von Impfterminen über diese Gruppe sei aber abgeschlossen.

Inzwischen seien auch die Senioren in den Heimen und dem Betreuten Wohnen im Ort zweimal geimpft. Jetzt haben die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises auch Zeit, in den Gemeinden öffentliche Sprechstunden abzuhalten. Für weniger mobile Menschen über 80 sei dies eine gute Gelegenheit, sich wohnungsnah impfen zu lassen, sagt Göck. Diese Impfsprechstunde wird im Zusammenwirken mit dem Pflegedienst Triebskorn in den Betreuten Wohnanlagen beider Ortsteile stattfinden – in Brühl in der Hauptstraße, in Rohrhof in der Ahornstraße.

Nur für über 80-Jährige

Dafür können sich Brühler, die über 80 Jahre alt sind, also zur Prioritätsgruppe eins gehören und bislang noch keinen Termin ausgemacht haben, im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30, anmelden. In den Impfzentren – in Patrick-Henry-Village oder auf dem Maimarkt – seien zwar auch schon die Berechtigten der Prioritätsstufe zwei willkommen, nicht jedoch beim Besuch des mobilen Impfteams in Brühl – sie sind den über 80-Jährigen vorbehalten.

Von Anrufen jüngerer, noch nicht impfberechtigter Personen sowie von Anrufen zur Impfkampagne allgemein bittet die Gemeindeverwaltung abzusehen. „Dafür sind wir nicht ausgebildet, für Fragen zur Impfberechtigung ist die bundesweit einheitliche Hotline 11 61 17 zuständig“, betont der Bürgermeister.

Schnelle Anmeldung erbeten

Da zu den Terminen nur so viel Impfstoff mitgebracht werde, wie Anmeldungen von über 80-Jährigen vorliegen, wird um eine schnelle Anmeldung in den nächsten Tagen gebeten. Umgehend nach der Festlegung der Reihenfolge werden die Senioren dann über das genaue Datum und zur jeweiligen Uhrzeit informiert.

„Wir gehen davon aus, dass ab April dann auch die Hausärzte in ihren Praxen impfen dürfen“, hat Göck zudem erfahren.