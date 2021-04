Kreis/Brühl. Die mobilen Impfteams, die in diesen Tagen in nahezu allen Kreisgemeinden Station gemacht haben – so auch in Brühl (wir berichteten) – soll es nach dem Willen der CDU-Kreistagsfraktion auch künftig geben. Derzeit ist nach einer einmaligen Tour durch den Kreis damit Schluss, wogegen sich die CDU mit einer Anregung an Landrat Stefan Dallinger wendet. Die Christdemokraten hätten die Impfteams gerne zum Standard gemacht, um die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen.

„Viele Kommunen haben zwischenzeitlich die hierfür notwendige Infrastruktur eingerichtet. So wurden beispielsweise Impfstraßen in kommunalen Liegenschaften errichtet, Terminvergaben vor Ort organisiert, erforderliches Personal geschult und örtliche Hilfeleistungsorganisationen wie die DRK-Ortsvereine oder die Feuerwehren eingebunden“, heißt es im Schreiben an den Landrat, welches die Fraktionsmitglieder Jens Spanberger, Holger Karl und Frank Werner initiierten.

Ideal für die höheren Liefermengen

Über die Tätigkeit der Impfzentren und die jetzt anstehende Ausdehnung des Impfangebotes auf niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte hinaus würden damit die Voraussetzungen für eine deutliche Steigerung der Impfkapazitäten geschaffen, welche mit den alsbald deutlich steigenden Liefermengen von Impfstoffen einhergehen und die Pandemie spürbar bekämpfen werden, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die CDU-Kreistagsfraktion ist zudem der Meinung, dass in diesem System nicht auf die Impfangebote in den Kreisgemeinden durch die mobilen Impfteams verzichtet werden sollte: „Es ist jetzt schon erkennbar, dass die Termine in den Kreisgemeinden auf eine sehr hohe Nachfrage treffen und eine enorme Akzeptanz in der Bevölkerung genießen“, sieht die CDU in diesen Angeboten eine wichtige Ergänzung der Impfstrategie. Für viele Menschen sei eine Terminvereinbarung über die Hotline 116117 nach wie vor schwierig, da sie oft nicht oder kaum zu erreichen ist. Ergänzend wolle man der Bevölkerung Termine bei „ihrer Kommune“ anbieten können, heißt es im Schreiben an Landrat Stefan Dallinger.

Dann gibt es in der Pressemitteilung der CDU noch ein Kompliment inklusive Lob: „Der Dank der CDU-Fraktion geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit Amtsleiter Dr. Rainer Schwertz und Dezernentin Doreen Kuss an der Spitze, welche seit über einem Jahr hervorragende Arbeit leisten und täglich versuchen, die Pandemie einzudämmen.“ zg