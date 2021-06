Mobiles Impfteam in Brühl-Rohrhof

Brühl.. Die sechste „Impfsprechstunde“ in Brühl, durchgeführt vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises, findet am Freitag, 18. Juni (Erstimpfung), sowie am Freitag, 30. Juli (Zweitimpfung) statt. Es stehen jeweils 150 Impfdosen von Moderna oder Biontech zur Verfügung. Weil eine begrenzte Anzahl Impfstoff zur Verfügung steht, sollen weniger mobile Menschen ab 60 die Gelegenheit haben, sich wohnungsnah impfen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Weitere Impftermine für Jüngere sollen folgen.

Die Anmeldungen für 18. Juni, und 30. Juli, sind nur telefonisch unter der Nummer 06202/20030 möglich. Das Telefon ist erst ab Montag, 7. Juni, 8.30 Uhr, geschaltet. Angegeben werden müssen Name, Adresse und eine oder zwei Telefonnummern, über die die Person erreichbar ist.

Der Pflegedienst Triebskorn wird bei der Durchführung der Aktion vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Brühl, unterstützt, wenn eingeschränkt mobile Menschen zu den Impfterminen gebracht werden müssen.