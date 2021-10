Mobiles Impfteam macht Station

Brühl. Ein mobiles Impfteam macht in der Hufeisengemeinde Station. Unterstützt vom Pflegedienst Triebskorn wird am Mittwoch, 13. Oktober, von 10 bis 14 Uhr in der Wohnanlage Hauptstraße 28 der Impfstoff Biontec geimpft.

„Sofern Sie noch nicht gegen Corona geschützt sind oder eine Zweit- beziehungsweise Drittimpfung benötigen: Nutzen Sie dieses Angebot vor Ort“, appelliert Bürgermeister Dr. Ralf Göck an die Bevölkerung.

Mitzubringen sind zu diesem Termin der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte. Eine Anmeldung ist für die Impfung nicht erforderlich.

Weitere Informationen beim Pflegedienst Triebskorn, Telefon 06202/70 29 61. zg

