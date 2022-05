Mobilität neu denken

Brühl. Anfang Mai fand die Auftaktveranstaltung zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz im Brühler Rathaus statt. In Form eines Workshops hatten die Teilnehmer gemeinsam Ideen und Vorschläge zu verschiedenen Themenfeldern des Klimaschutzes entwickelt und diskutiert.

Es bildeten sich drei verschiedene Arbeitsgruppen zu den Themen „Erneuerbare Energien“, „Mobilität“ sowie „Nachhaltigkeit und Kommunikation“. Die weiteren Treffen bieten nun die Möglichkeit, Ideen und Anregungen weiter auszuarbeiten und Projekte und Maßnahmen für ein besseres Klima in Brühl gemeinsam umzusetzen.

Die AG Mobilität trifft sich an diesem Montag, 30. Mai, um 18.30 Uhr im Rathaus. Die AG Erneuerbare Energien tagt am Mittwoch, 22. Juni, um 17.30 Uhr ebenfalls im Rathaus. Für das nächste Treffen der AG Nachhaltigkeit und Kommunikation steht noch kein Termin fest. Dieser wird voraussichtlich nach den Pfingstferien stattfinden, die Gemeindeverwaltung wird darüber informieren.

Interessierte Bürger können jederzeit mitwirken. Für Fragen steht die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, Birgit Sehls, per Telefon 06202/20 03 96 oder per E-Mail an birgit.sehls@bruehl-baden.de zur Verfügung. zg