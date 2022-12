Motiviert seit 40 Jahren

Brühl. Mit großer Vorfreude haben sich die Verantwortlichen des Hungermarsches aus den fünf Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Planstadt und Schwetzingen auf ihr erstes Treffen im neuen Kirchenjahr geeinigt. Es findet traditionell bei den nächsten Ausrichtern, diesmal also den Brühlern, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Treffen ist an diesem Montag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum. Von jeder teilnehmenden Gemeinde sollte wenigstens ein Vertreter teilnehmen, heißt es in der Einladung. Außerdem erwarten die Mitglieder den evangelischen Pfarrer Marcel Demal aus Brühl, der am Sonntag, 12. März, die Marschierer und Radler zum Hungermarsch aussenden wird.

„Darf man aufhören, gut zu sein?“ Diese Frage, 1983 gestellt von Rosemarie Kramer aus Bad Schönborn, durchzieht seit 40 Jahren alle Hungermärsche. Aber die Antwort ebenso: „Selbstverständlich müssen wir weitermachen! Als Christen dürfen wir den Auftrag nicht vergessen, Gottes Erde zur Heimat aller Menschen zu machen“. So stand es auch auf dem Banner, den Jugendliche einst der Prozession voran trugen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga Ohne Duo, aber mit Prommer Mehr erfahren Energiekrise Region Schwetzingen: MVV und Kommunen fördern Nachhaltigkeit Mehr erfahren Für die Jugend Engagement zahlt sich aus: Projekt Calisthenics-Park in Ketsch geht weiter Mehr erfahren

Die Motivation für den Hungermarsch der Menschen den fünf Gemeinden rund um Schwetzingen entstand in der Ketscher Missionsgruppe um Siegbert Gabor, Leni Trapp und vielen Freunden. Ein Frauenorden in Ostafrika, die „Schwestern vom kostbaren Blut“, bot ein fruchtbares Betätigungsfeld und motivierte alle. Die deutschen und afrikanischen Nonnen leisten noch immer eine vorbildliche Entwicklungsarbeit in den dortigen Slums. sr/ras