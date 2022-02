„Murzarellas Music-Puppet-Show“ ist zu Gast

Brühl. Der Virologe Klaus Stöhr geht davon aus, dass sich die Pandemielage im Frühling deutlich entspannt. Insofern schaut auch die Kulturabteilung im Brühler Rathaus optimistischer auf den Veranstaltungskalender. So soll „Murzarellas Music-Puppet-Show“ nach bisheriger Planung am Donnerstag, 10. März, ab 20 Uhr in der Villa Meixner für Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten sorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jeder kennt Bauchredner, mit Murzarella alias Sabine Murza sollen die Besucher die Kunst des Bauchgesangs erleben. Sie singt nicht nur selbst, sie lässt ihre Puppen singen. Die preisgekrönte Bauchsängerin – mit Wurzeln in Gelsenkirchen – ist in all ihrer Vielseitigkeit zwischen musikalischer Professionalität, deftigem Ruhrwitz und perfekter Bauchrednerkunst vor allem eins: ein Phänomen. Sie erweckt Kalle, die Kanalratte und Heavy-Metal-Fan aus Wanne-Eickel, Frau Adelheid, die Opern schmetternde Diva und Dudu, den frechen Kakadu und Möchtegern-Schlagerstar zum Leben.

Info: Kartenvorbestellungen laufen über die Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30.