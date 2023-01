Brühl. Die Brühler Bläserakademie lädt zu ihrem Konzert am Sonntag, 12. März, ab 17 Uhr in die Michaelskirche von Rohrhof ein. Drei Jahre ist es her, seit das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins – Bläserakademie ein großes Stück einstudiert hatte – und das Konzert plötzlich kurzfristig abgesagt werden musste. Die Corona-Pause begann.

Nun geht es wieder los: Diesmal soll es „Musik für Herz und Seele“ geben. Dazu stehen neue Stücke auf dem Programm des Jahreskonzertes. Ein sinfonisches Gedicht für Blasorchester führt durch den Amazonas mit all seinen Klängen und Geräuschen gefolgt von den Fanfaren der Befreier des Landes. Eine Geschichte von Zwillingsmädchen im mittelalterlichen Ellwangen erzählt von Hexenjagd und Tugend. Die letzte Reise einer Königin der Meere erklingt mit Mystik und Energie.

Das Jugendblasorchester eröffnet das Konzert. Am Dirigentenpult des Klangerlebnisses stehen Tobias Nessel und Bernhard Vanecek. zg/ras

Info: Kartenfür 15, ermäßigt 12 Euro, gibt es nur an der Abendkasse.