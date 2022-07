Musik unter freiem Himmel

Brühl. Zu einem Platzkonzert mit Instrumentenvorstellung lädt der Musikverein – Bläserakademie am Sonntag, 24. Juli, auf die Rollschuhbahn im Steffi-Graf-Park ein. „Das kleine feine Sommerkonzert der Bläserakademie darf in diesem Jahr wieder etwas größer sein – denn in Kooperation mit der Jugendmusikschule Brühl, einer Außenstelle der Musikschule Mannheim, veranstalten wir eine Instrumentenvorstellung und auch das Ausprobieren der Blasinstrumente für Klein und Groß darf nicht fehlen“, freut sich der Vorsitzende Jonathan Wüst.

Gute-Laune-Musik erwartet die Besucher des Konzertes mit „Musical Fantasy“, einem Tribut an eine grandiose Sängerin, Soul, Latin und einem Auszug aus einem Broadway-Musical, verraten die Musiker schon jetzt. „Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf ein besonderes Klangerlebnis mit dem sinfonischen Blasorchester der Brühler Bläserakademie unter der Leitung von Tobias Nessel“, heißt es in der Einladung zum Konzert weiter.

Die Instrumentenvorstellung beginnt am Sonntag, 24. Juli, um 15 Uhr, Konzertbeginn ist um 16 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Kasse – es seien genügend Sitzplätze vorhanden, versichern die Verantwortlichen, außerdem sei für gekühlte Getränke gesorgt. zg

Info: Platzkonzert mit Instrumentenvorstellung am Sonntag, 24. Juli.