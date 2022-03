Musikalischer Hexenwahn

Brühl. Bläserakademiekonzert startet mit Hoffnung und Energie am Sonntag, 20. März, ab 17 Uhr in der Michaelskirche Rohrhof in den Frühling. Nach zwei Jahren Spielpause freuen sich die Orchester, endlich wieder ein Jahreskonzert spielen zu können.

Konzertauftakt des sinfonischen Blasorchesters ist das ikonische Hauptthema aus dem Soundtrack der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“. Die Serie erzählt von Heldentaten eines Kopfgeldjägers in der Zeit nach der Rückkehr der Jedi-Ritter. Atemberaubend geht es weiter. Bert Appermont arrangierte 2002 aus den Höhepunkten seines ersten Freiluftmusicals „Die Saat des Satans – Zaad von Satan“ eine Suite mit dem Titel „Saga Candida“. Dieses großartige Stück hat den Hexenwahn um das Jahr 1600 als zentrales Thema. Dann geht es musikalisch nach „Africa“ von Robert W. Smith und zu den Geheimnissen und der Faszination eines mystischen Kontinents. Archaische Rhythmen und Klänge entführen in faszinierende Klangwelten.

Nach so viel Aufregung und mit freundlichen Grüßen von Chris Martin ist dann Entspannung für Ohren und alle Sinne bei der Interpretation der größten Hits der britische Pop-Rock-Band „Coldplay“ weiter.

Imposantes Finale und ein Gruß an zwei der größten Komponisten aller Zeiten bilden die „Songs of Joy“ mit Themen aus berühmten Werken von Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven.

Karten gibt es für 15 Euro nur an der Abendkasse. zg