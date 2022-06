Musikalisches Zeichen

Brühl. In der Ukraine geht es um mehr als einen regionalen Krieg. Der Konflikt entscheidet, welche Politik das 21. Jahrhundert prägt. Das Jugendzentrum in Brühl möchte mit einem Friedensfestival zugunsten der Ukraine am Freitag, 24. Juni, und Samstag, 25. Juni, ein Zeichen setzen.

Zusammen mit mit DJ Coldfire, Madeline Rebel, Athi Rocks, Freiheit, Benahuahi, Blue Groove Quartett, Marthin Orth, Katharina Mihaljevic, „Volle Möhre“ und der Musicalgroup wird an beiden Tagen ein facettenreiches Programm für den guten Zweck geboten.

Am Freitag, 24. Juni, beginnt das Festival im Rennerswald um 15.30 Uhr, am Samstag ab 11 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf für den ersten Tag 5 Euro, für den zweiten 10. An der Abendkasse kommen drei Euro dazu. Für ukrainische Staatsbürger ist der Eintritt frei. zg/ras