Brühl. „In unsere Meldung über eine betrügerische Masche, bei der sich in den vergangenen Tagen Personen als MVV-Mitarbeiter ausgegeben haben, um unberechtigten Zutritt in Wohnungen zu erlangen, hat sich versehentlich ein Fehler eingeschlichen“, räumt ein Sprecher des Energieversorgers MVV ein (SZ von Samstag, 27. Februar).

So werden derzeit in der Hufeisengemeinde tatsächlich einige Fernwärmezähler turnusmäßig ausgetauscht. Dies geschehe allerdings immer mit schriftlicher Vorankündigung. Alle betroffenen Kunden erhalten dazu rund zwei Wochen vorher einen Brief mit Terminbestätigung. Zudem würden sich die Mitarbeiter vor Ort durch einen Ausweis legitimieren, den sie offen tragen und den Kunden vorzeigen, heißt es in einer Erklärung von Montag. zg/ras