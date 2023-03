MVV schließt weiteres Gebiet in Brühl an Fernwärmenetz an

Brühl. Die Fernwärme Schritt für Schritt grüner macht das Energieunternehmen MVV innerhalb seines Mannheimer Modells. Weitere Hauseigentümer haben jetzt im Gebiet rund um die Darmstadter Straße in Brühl die Möglichkeit, auf die klimafreundliche Fernwärme umzusteigen und eine Kompakthausstation sowie einen Hausanschluss in ihrem Haus installieren zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Beginnen werden sie Ende März und abgeschlossen voraussichtlich im Juli.

Im ersten Bauabschnitt werden folgende Straßen angeschlossen: Darmstadter Straße (westlicher Abschnitt), Wieslocher Straße, Ilvesheimer Weg. Der zweite Bauabschnitt betrifft die Darmstadter Straße (mittlerer Abschnitt), Walldorfer Straße, Edinger Weg. Im dritten und letzten Bauabschnitt werden die Darmstadter Straße (östlicher Abschnitt), Offenbacher Straße, Wieblinger Weg, Altlussheimer Weg erschlossen.

Fernwärme in Brühl: Beginn in Darmstadter Straße

Die Bauarbeiten starten Ende März dieses Jahres in der Darmstadter Straße im Westen, von wo aus sukzessive die östlich gelegenen Straßen erschlossen werden. Die Darmstadter Straße bleibt während der Bauarbeiten einseitig befahrbar. Es kann darüber hinaus zu Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr kommen.

Baubedingt werden entlang der Straßen einige Parkplätze vorübergehend entfallen. Ausweichparkplätze stehen leider nicht zur Verfügung, heißt es. Die Befahrung der Grundstückseinfahrten ist jederzeit möglich, bei Bedarf über Stahlplatten. Die Müllabfuhr ist während der Bauzeit sichergestellt. Die Darmstadter Straße bleibt auch weiterhin durchgehend mit dem Rad befahrbar und zu Fuß passierbar.

Anschluss ans MVV-Fernwärmenetz möglich

Weitere Hauseigentümer rund um die Darmstadter Straße haben die Möglichkeit, ihre Immobilie an das MVV-Fernwärmenetz anzuschließen. Interessierte können sich bei Fragen zu einem Hausanschluss telefonisch beim MVV-Fernwärme-Team melden unter 0621 / 2901777 oder eine E-Mail senden an hausanschlussvertrieb@mvv.de.

MVV bittet um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme und um Entschuldigung für die damit verbundenen unvermeidlichen Beeinträchtigungen. MVV informiert die betroffenen Anwohner mit einem separaten Anschreiben. Bei Fragen und Anregungen ist MVV erreichbar per Mail an kundenservice-ma@mvv-netze.de