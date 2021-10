Nach Hochwasser in Brühl: Sommerdamm soll bald wieder aufgebaut sein

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Jahrestemperatur in Deutschland im Mittel um etwa ein Grad Celsius angestiegen. Der Klimawandel hat also auch Europa erreicht – augenfällig sichtbar wird dies beispielsweise am Rückgang der Alpengletscher. Im selben Zeitraum ist der mittlere jährliche Niederschlag in Deutschland um etwa zehn Prozent angestiegen – mit großen regionale Unterschieden

