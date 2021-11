„Der 3. und 4. Dezember werden der 16. und 17. Impftag seit März 2021 in unserer Gemeinde sein und es gab die bisher höchste Nachfrage“, fasst Bürgermeister Dr. Ralf Göck zusammen. Wenn nur die Hälfte derer, die am Montag angerufen hatten, spontan zu den Terminen gekommen wären, seien Warteschlangen, lange Wartezeiten und am Ende aufgrund der begrenzten Anzahl des Impfstoffes ein

...