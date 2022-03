Nachhaltige Perspektive gemeinsam finden

Brühl. Der Klimawandel und die Klimaanpassung verändern nicht nur die Umwelt, sondern auch die Städte und Gemeinden. Ein Großteil der Kommunen in Deutschland war in den vergangenen Jahren mit Ereignissen wie Starkniederschlägen, Hitze- und Dürreperioden, Stürmen oder Hochwasser konfrontiert – auch Brühl. Wird vom Klimaschutz gesprochen geraten die Kommunen deshalb als wichtige Akteurinnen in den Fokus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So lädt die Gemeinde zur Auftaktveranstaltung für „Brühler Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz“ ein. Sie findet am Donnerstag, 5. Mai, statt. „Ihr Engagement in Sachen Klimaschutz ist dabei gefragt“, heißt es in der Einladung aus dem Rathaus. Um den Klimaschutz in der Gemeinde weiter voranzubringen, sollen Bürger aktiv daran mitarbeiten und ihre Ideen und Anregungen einbringen können. Dazu soll die „Brühler Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz“ gegründet werden.

Zur Gründung der Arbeitsgruppe wird es die Auftaktveranstaltung in Form eines Bürgerworkshops geben, die in Zusammenarbeit mit der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) durchgeführt wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung laden alle interessierten Brühler zu dieser Auftaktveranstaltung ein. Noch ist aus verschiedenen Gründen nicht klar, wo genau die Veranstaltung sein wird, aber über die Räumlichkeiten soll terminnah informiert werden – immerhin ist bis Mai ja noch etwas Zeit. Interessierte Einwohner haben dann die Möglichkeit, sich zum Thema „Gemeinsam nachhaltigen Klimaschutz in Brühl gestalten“ in der Arbeitsgruppe zu engagieren und Maßnahmen im Ort für ein besseres Klima gemeinsam zu erarbeiten und umzusetzen, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck.

Damit die Veranstaltung zum Klimaschutz auch pandemietauglich durchgeführt werden kann, bittet die Gemeindeverwaltung alle Interessierten, sich bei der Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls unverbindlich für die Auftaktveranstaltung anzumelden. zg/ras

Info: Ansprechpartnerin ist Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls, Telefon 06202/20 03 96, oder per E-Mail an birgit.sehls@bruehl-baden.de.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3