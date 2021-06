Nächste Runde der Impfungen

Brühl. „Es ist so wichtig, jetzt die Impfkampagne weiter voranzutreiben“, ist sich Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck nach dem siebten Impftermin in der Gemeinde sicher: „Weitere 160 Menschen über 50 sind jetzt erstgeimpft und werden nach der zweiten Impfung Ende Juli dann Mitte August den vollen Impfschutz erreichen“. Viele hätten sich bei ihm und allen Verantwortlichen für die Aktion bedankt, denn es sei immer noch schwierig, einen Impftermin zu erhalten, berichtet Göck von einem wieder reibungslos verlaufenen Tag.

Isabelle Benkart vom Sozialamt übernahm die Koordination des sehr gut laufenden Termins und telefonierte im Laufe des Tages die gesamte Warteliste, so sie schnell verfügbar war, herbei. Der Bühler DRK-Bereitschaftsleiter Michael Bartonek, Ortsvorsitzende Dagmar Fritz und Gazmend Wiedmaier vom Pflegedienst Triebskorn hoffen nun auf weitere Impftage des Rhein-Neckar-Kreises in Brühl, denn das Ungleichgewicht, dass in unwesentlich größeren Städte zehnmal soviel Impfstoff geliefert wurde, müsse noch halbwegs ausgeglichen werden, „wiewohl auch wir Brühler wissen, dass jede und jeder Geimpfte zählt, egal wo“.

Hausärzte weiter gefordert

Die Zusage des Rhein-Neckar-Kreises liege auch vor. Bis dahin seien die Hausärzte weiterhin gefordert, die in Brühl wohl schon mehr als 1500 Impfungen vorgenommen hätten. „Und trotz dieser Anstrengungen sehe ich die Notwendigkeit eines Impftages in Brühl, wenn nach den Sommerferien auch die Schule wieder losgeht“, meint Göck, den die wieder ein wenig gestiegenen Inzidenzzahlen in der Hufeisengemeinde beunruhigen. zg