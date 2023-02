Nettomarkt in Brühl öffnet nach Umbau wieder

Brühl. Der Netto-Marken-Discount in Rohrhof hat am Valentinstag Grund zum Feiern, denn am Dienstag, 14. Februar, steht die Wiedereröffnung der komplett umgestalteten Filiale in der Rheinauer Straße an. „Kunden finden dort die volle Vielfalt an frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel – alles an einem Ort“, heißt es in der Pressemitteilung aus der Netto-Zentrale.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das sei nicht nur praktisch, sondern lohne sich auch für die Kunden, denn neben Markenartikeln bereicherten zahlreiche sehr günstige Netto-Eigenmarken das Sortiment.

Netto in Brühl öffnet wieder: Wohnortnahe Versorgung

Und so bietet dieser Brühler Markt für die wohnortnahe Versorgung über 5000 Artikel auf rund 785 Quadratmetern Verkaufsfläche – darunter auch bis zu 300 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst. Damit gehöre Netto zu einem der größten Biohändler bundesweit und sei Vorreiter in der Discountlandschaft mit einer großen Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen. Zusätzlich tragen über 340 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Lebensmittel Gegen den Trend: Die Butterpreise sinken Mehr erfahren Haustiere Fressnapf wächst auch in der Konsumflaute Mehr erfahren

So erkennen Kunden laut Netto auf den ersten Blick ein nachhaltigeres Produkt, das die vom WWF anerkannten Standards (EU-Biosiegel, MSC, FSC oder Blauer Engel) erfüllen und entsprechend durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert wurde.

Als weiteren Pluspunkt des Marktes in Rohrhof nennt Netto die Partnerschaft mit der regionalen Bäckerei Grimminger in der sogenannten Vorkassenzone des Marktes.

„Die hohe Inflation reduziert deutschlandweit die Kaufkraft – das Konsumverhalten wandelt sich und viele Kunden werden preissensibler, vor allem bei Lebensmitteln“, stellt das Unternehmen fest. Mit Netto-Marken-Discount ermögliche der Einkaufsmarkt mit seinen wöchentlich wechselnden Aktionsartikeln in den Handzetteln sowie in der Netto-App Preisvorteile für einen günstigen Wocheneinkauf. Auch das monatliche Netto-Kundenmagazin „Gold“ biete seinen Lesern exklusive Netto-Spar-Coupons: Im Aktionszeitraum seien diese entweder direkt in einer der bundesweit über 4280 Netto-Filialen oder online im Netto-Online-Shop einlösbar.

Netto in Brühl öffnet wieder: Möglichkeiten des Spendens

„Einfach aufrunden“ – mit diesen Worten können Kunden ihren Einkaufsbetrag in allen Netto-Filialen auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und somit ein bis zehn Cent für verschiedene Nachhaltigkeitspartner spenden.

Zusätzlich kann der Wert des Pfandbons in 3800 Filialen per Spenden-Button am entsprechenden Pfandautomaten oder direkt an den Kassen gespendet werden. Noch bis April können Kunden mit ihren Spenden aus diesem Bereich die Tafeln unterstützen.