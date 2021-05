Neue Heimat erfahren

Brühl. Der traditionelle Neubürgerempfang der Gemeinde Brühl konnte vergangenes Jahr aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Festhalle, aber auch Corona-bedingt‚ nicht stattfinden. Für dieses Jahr plant die Verwaltung, den Empfang mit einem neuen Konzept im Zusammenhang mit der Aktion Stadtradeln durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Dazu lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck alle neuen Mitbürger die seit Oktober 2019 in Brühl wohnen, zur Neubürger-Fahrradtour am Samstag, 19. Juni, ab 10 Uhr ein. Start der Tour wird an der Festhalle gegenüber dem Rathaus nach einer Begrüßung durch den Bürgermeister sein.

Von der Festhalle zu den Reitern

Nicht-Radfahrer sind auch eingeladen, sich mit den Informationen des Gemeindeoberhauptes über ihre neue Wohngemeinde Brühl vertraut zu machen.

Danach führt die Neubürger-Fahrradtour vorbei an interessanten öffentlichen und Vereinsörtlichkeiten bis zum Areal des Kurpfälzischen Reit- und Pferdesportvereins am Weidweg, wo zum Abschluss ein kleiner Imbiss auf die Teilnehmer wartet. Die Veranstaltung wird unter den dann geltenden Corona-Vorgaben durchgeführt. zg

AdUnit urban-intext2

Info: Der Neubürger-Fahrradtour startet am Samstag, 19. Juni, ab 10 Uhr bei der Festhalle.