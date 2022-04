Neue Ideen entstehen bei Hima in Brühl mit modernsten Methoden

Brühl/Mannheim. Anfang vergangenen Jahres hat das Unternehmen Hima mit Sitz in Brühl das Innovation Lab „himalaya“ gegründet, in dem Innovationsprojekte mit Fokus auf neue Geschäftsmodelle durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung. Nach zahlreichen erfolgreich durchgeführten Projekten werde der unabhängige Anbieter sicherheitsgerichteter Automatisierungslösungen den nächsten Schritt in Richtung Zukunft gehen und das Team des Innovation Labs weiter ausbauen.

Mit „himalaya“ stärkt Hima die Innovationskraft und investiert in die eigene Zukunft für ein nachhaltiges Wachstum. Das autarke Lab hat dem Thema Innovation auch innerhalb der Unternehmensgruppe einen neuen Stellenwert gegeben. Neben Produktinnovationen, die weiterhin im Stammhaus entwickelt werden, liegt hier der Fokus auf Geschäftsmodellen und Transformationsprojekten, die gemeinsam mit Kunden vorangetrieben werden. Als Standort wurde der Green Business Park im Taylor-Areal in Mannheim gewählt. Umgeben von anderen innovativen Unternehmen wurden hier kreative und inspirierende Räumlichkeiten geschaffen, in denen das Team Projekte in modernstem Arbeitsumfeld umsetzt.

„Durchaus etwas Besonderes“

„Der positive Start bestätigt uns als Gesellschafter in der Entscheidung, einen hauseigenen Inkubator einzurichten, um die Innovationskraft zu stärken und neue Geschäftsfelder zu erschließen“, erläutert Steffen Philipp, geschäftsführender Gesellschafter von Hima. Mit „Exploration Rocks“ wird der Kern der neuen Organisationseinheit beschrieben: Innovationsideen werden in kurzer Zeit beleuchtet, evaluiert und nur die besten werden weiterverfolgt. „Als unabhängiges Familienunternehmen mit 800 Mitarbeitern ist es durchaus etwas Besonderes, ein eigenes Innovation Lab zu unterhalten. Der Erfolg zeigt uns aber, dass dies der richtige Weg ist, um unser Innovationstempo weiter zu erhöhen“, erläutert Jörg de la Motte, Geschäftsführer (CEO) bei Hima. zg

