Neue Kunstwerke für die Brühler Rathausflure

Brühl. „Den Augen eine Freude – Mensch und Natur“ ist der Titel einer Gemeinschaftsausstellung der beiden Brühler Künstlerinnen Heidi Schübel und Waltraud Jehn, die am Freitag, 17. September, eröffnet wird. Die Arbeiten werden dann bis in den März hinein in der Rathausgalerie ausgestellt sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidi Schübel wurde 1944 in Wiesbaden geboren. Ihre Ursprünge fand sie in Porzellan-, Bauern- und Seidenmalerei. Seit Jahren erfüllt sie ihre künstlerische Leidenschaft auch mit Aquarellarbeiten oder Acryl. Sie hat mehrere Kurse und Workshops, unter anderem bei Carola Oncken, Gisela Stadelberger, Ursula Lilian und Martin Lutz besucht. Waltraud Jehn wurde zwei Jahre zuvor in Schleswig-Holstein geboren. Anfang der Jahrtausendwende begann Sie mit dem Malen, unter anderem in mehreren Aquarellkursen bei Barbara Hindahl undSoon Büchner. 2009 besuchte Sie einen Malkurs bei Theo Ofer in Dudenhofen.

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 17. September, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck wird Heinz Claßen in das Werk der beiden Künstlerinnen einführen. Die Umrahmung der Vernissage gestalten junge Talente der Jugendmusikschule. zg/ras

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kunst (mit Fotostrecke) Brühl: Ausstellung in Optikerfiliale in Rohrhof Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kunst Besonderes Rot Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Aktion Kunst erblüht in Galerie Mehr erfahren

Info: Der Zugang zur Rathausgalerie am Tag der Vernissage ist nur möglich, wenn man geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2