Neue Leichtathletikgruppe für Erwachsene

Brühl. Beim FV Brühl ist gibt es ab sofort ein neues Leichtathletikangebot für Erwachsene. Die aktuell zwölfköpfige Truppe hat das Ziel, nach der Corona-bedingten Pause, zurück zum Sport zu kommen. Das Angebot richtet sich, so der Verein in einer Pressemitteilung, an alle Sportbegeisterten oder solche, die es noch werden wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Menschen, die bisher keinen Kontakt mit Leichtathletik hatten, sind eingeladen, bei der Gruppe mitzumachen. Das ausdrückliche Ziel ist es, das Deutsche Sportabzeichen in den Bereichen Koordination, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit jedes Jahr abzulegen.

Unter der Leitung von Kathrin Wagner, ausgebildete Sport- und Gesundheitstrainerin und selbst bis zu ihrem 20. Lebensjahr aktiv im Leichtathletikgeschehen mit dabei, werden jeden Mittwoch und Freitag, jeweils ab 18 Uhr, im Alfred-Körber-Stadion die Grundlagen wie Dehnung, Kräftigung, Lauf, Sprung und Wurf des Athletiktrainings erlernt und geprobt.

Unterstüzt wird Kathrin Wagner von Nadine Waldeck und Franziska Semling. Dank Letzterer kann das Angebot auch durch Yogaübungen erweitert werden. Weiterhin bleibt auch das Angebot der Jedermann-Sportgruppe der Senioren unter der Leistung von Brigitte Müller erhalten. Die Gruppe trifft sich nach Absprache immer an Montagen zum Sport. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.fv-bruehl/leichtathletikgruppen.