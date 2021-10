Neues Testzentrum beim Brühler Real-Markt

Brühl. Neben den Testzentren in der Perkeo-Apotheke – dort wird es das Angebot ab Dienstag, 2. November, geben – und bei der OMV-Tankstelle in der Mannheimer Straße, hat ab sofort auch in der Ladenpassage beim Real-Markt in der Mannheimer Landstraße geöffnet.

Dort werden montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr, die Schnelltests für Nicht-Berechtigte zum Preis von 10 Euro, beziehungsweise samstags für 8 Euro angeboten. Für Familien wird 6 Euro pro Person verlangt.

Die PCR-Tests kosten dort montags bis freitags 80 und am Samstag 90 Euro. Die PCR-Tests werden in der sich ankündigenden Warnstufe für Ungeimpfte größere Bedeutung erlangen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. zg