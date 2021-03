Brühl. Bei der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) liegt der Schwerpunkt auf der Jugendarbeit, die verschiedene Bereiche beinhaltet. Ziel ist es, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen in der Freizeit Unternehmungen anzubieten, die ihnen Spaß machen, wobei aber auch der Vermittlung von modernen christlichen Werten ein großer Stellenwert zukommen soll. Das Angebot erstreckt sich von Gruppenstunden für Mitglieder und Ministranten über Fahrten bis hin zu vielen anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel die Gestaltung von Jugendgottesdiensten.

Allerdings war es in den vergangenen Jahren eher ruhig um die KjG in Brühl geworden. Entgegen dem allgemeinen Trend in Corona-Zeiten erlebte sie aber seit dem vergangenen Jahr einen frischen Wind.

Durch die noch verbliebenen Mitglieder wurden neue geworben und bei einer virtuellen Mitgliederversammlung eine neue Leitung gewählt.

Die neuen Pfarrjugendleiter sind demnach Amelie Benkart, Axel Deschner und Marie-Sophie Bartonek. Sie werden von Gemeindereferentin Nathalie Wunderling als geistlicher Leiterin unterstützt. Im Zuge dieser Hauptversammlung wurde auch der bisherige Kassenwart Dominik Wild in seinem Amt bestätigt. Die Aufgaben der Kassenprüfer bei der örtlichen KjG übernehmen Tamara Hoffmann und Talisa Lechner.

Aufgrund der Pandemie komme dem neuen Team hauptsächlich die Aufgabe zu, Pläne für zukünftige Aktivitäten zu schmieden, wenn Veranstaltungen wieder möglich sind. „Wir freuen uns alle auf eine gute Zusammenarbeit“, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung zur Versammlung. zg/ras