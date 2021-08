Nicht alle Favoriten auf dem Treppchen

Brühl. Zum 21. Mal fand das Brühl Babolat Junior Open Tennisturnier unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf der Anlage des TC Brühl 1965 am Rennerswald statt. 73 Junioren der Altersklassen U10 bis U18 kämpften vier Tage lang um Ranglistenpunkte, Pokale und Sachpreise. Die Zuschauer sahen nach Angaben des TC hervorragendes Tennis und spannende Spiele.

Das Organisationsteam mit Yvonne Böhm, Michael Vetterolf und Christina Vetterolf hielt den Zeitplan gut ein. Die Maßnahmen, die wegen der Corona-Sportwettkämpfe getroffen werden mussten, ließen einen reibungslosen Ablauf des Turniers zu. Sonja Trump und Ute Müller-Wolfangel sorgten bei der Datenerhebung und Hygienemaßnahmen für eine zielgerichtete Umsetzung und Mitglieder des Vereins übernahmen Betreuungsaufgaben.

Die Juniorinnen U10 ermittelten ihre Siegerin in zwei Gruppen. Xenia Korogodska (TC Schwarz-Gelb Heidelberg) gewann im Finale gegen Siya Dwivedi (Tennisclub Walldorf-Astoria). In der U12 belegte Hannah Mang (SV Wacker Burghausen) Platz eins. Die nachfolgenden Ränge erspielten sich Lia Grosser (Mannheimer TuS), Leni Flaig (TC Hockenheim) und Sarah Klotter (TC Plankstadt).

Keine Topgesetzte erreichte in der U16 das Endspiel. Dort behielt Lara Lanno (TC Wolfsberg Pforzheim) gegen Florentina Kastner (TC Ismaning) die Oberhand. Das Spiel um Platz drei gewann Pia Starnecker (SV Wacker Burghausen) gegen Emma Ackermann (TEC Darmstadt).

Bei den Junioren U10 wurde im Jeder-gegen-Jeden-Modus gespielt. Levente Schindler (SV Wacker Burg-hausen) gewann den Wettbewerb vor Nils Benz (TC Ford Köln) und Vincent Wagner (TC Viernheim). Im Wettbewerb der U12 setzte sich Nico Runck (TC Herxheim) im Match-Tiebreak gegen Luis Seibold (SV Wacker Burghausen) durch. Dritter wurde dessen Vereinskamerad Bastian Harrer.

U14-Sieger Jamie Gerweck (TC Untergrombach) schlug Nima Trips (Tennis-Club Durlach) im Finale in zwei Sätzen. Den dritten Platz belegte Ben Werle (TK Mannheim) vor Santino Reißig (TC Gaggenau). Bei den Junioren U18 war der Topgesetzte Henry Ellenberger (Wiesbadener THC) nicht zu schlagen und gewann am Ende gegen Philipp Gonzalves (TK Mannheim). Nach einem spannenden Spiel setzte sich Clemens Guckler (TC Kirrlach) im Spiel um den dritten Platz gegen Fionn Elias Ritz (TC Waldbronn) knapp in zwei Sätzen durch. zg