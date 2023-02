Es ist jetzt gar nicht wichtig, wann Kohle, Öl und Gas Geschichte sind. Wichtig ist, dass deren Tage gezählt sind. Sie müssen gezählt sein, wenn der Klimawandel auch nur einigermaßen begrenzt werden soll. Und genau hier beginnt ein Problem. Denn was Bundeskanzler Olaf Scholz in Richtung Ukraine-Krieg vor knapp einem Jahr als Zeitenwende beschrieb, gilt kaum wo mehr als bei der Umstellung von fossil auf regenerativ.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa schrieb einst in seinem legendären Werk „Der Leopard“: „Es muss sich alles ändern, damit es bleiben kann, wie es ist.“ Und das ist vor dem Hintergrund des anstehenden Wandels der gesamten Energie-Infrastruktur nicht ein Moment übertrieben.

Aber dieser Gedanke scheint in Teilen der Bevölkerung und am Ratstisch in Brühl nicht mehrheitsfähig zu sein. Brühl, so sagte es ein Besucher der jüngsten Ratssitzung, sei für die Geothermie verbrannte Erde. Was angesichts der Herausforderungen für eine sichere Energieversorgung in Zukunft eine nur sehr schwer haltbare Position ist.

Um die Dimensionen klar zu machen. Derzeit verbraucht Deutschland rund 500 Milliarden Kilowattstunden Strom jährlich. Regenerativ wurden 2022 rund 250 Milliarden Kilowattstunden Strom hergestellt. Angesichts der zunehmenden (und gewollten) Elektrifizierung von Heizungen, Autos und Industrieanlagen wird diese Strommenge bis 2035 auf schätzungsweise 750 Milliarden Kilowattstunde steigen.

Um dem gerecht zu werden, müssten bis dahin grüne Kraftwerke verwirklicht werden, die dreimal so viel Leistung haben wie alles, was in den vergangenen 20 Jahren errichtet wurde. Darüber hinaus müssten bis 2030 auch noch Stromleitungen gebaut werden. Von den notwendigen 12 000 Kilometern wurden in den vergangenen zehn Jahren lediglich 2000 installiert. Es ist ein beinah schwindelerregender Ausbau, der mit der Haltung „Nicht in meinem Garten“ keine Chance hat.

Alternativ wäre auch eine massive Einsparung beim Stromverbrauch möglich. Vor dem Hintergrund großer Flatscreens, Dauer-streaming, immer mehr und größer werdenden Elektrofahrzeuge und auch ständig mehr Elektrokram mutet diese Hoffnung jedoch naiv an. Wenn die Energiewende gelingen soll, ist ein einzigartiger Kraftakt notwendig, der keine kindisch sturen Ich-will-nicht-Tabus toleriert.

Ja, es sind damit Zumutungen und Risiken verbunden. Zumutungen und Risiken, die wir bis dahin übrigens meist anderen Menschen in fernen Ländern aufbürden. Unsere Energiesicherheit hier fußt zu guten Teilen auf der Beschädigung von Natur und Mensch woanders. Das ist jedoch so weit weg vom eigenen Garten, dass es bis dato keine Rolle spielte und einfach hingenommen wurde.

Heute gilt, Nutzen und Risiken müssen zusammenrücken. Es muss sich wahrlich einiges ändern, damit es für unsere Kinder und Kindeskinder auch nur ungefähr so bleibt, wie es ist.